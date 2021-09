Tennis : pour Henri Leconte, Benoît Paire "doit travailler son mental"

INTERVIEW

Les Français ont fait parler d'eux lors de l'US Open. Tandis que le Grec Stéfanos Tsitsipás brillait sur les terrains, le Français Benoît Paire s'emportait lors du duel l'opposant à Dusan Lajovic, le 30 août. Le tennisman français frappait le parasol avec sa raquette de tennis au sol et insultait les spectateurs. Une séquence qui a fait polémique. Ce jour-là, Benoît Paire s'inclinera face à son adversaire serbe.

"On ne travaille pas assez le mental"

Invité au micro d'Europe Matin ce samedi, Henri Leconte a donné son avis sur la nouvelle génération de joueurs de tennis français et sur le comportement colérique de Benoît Paire. "C'est une personne qui doit beaucoup travailler sur le mental", a estimé le vainqueur de Roland-Garros en double avec Yannick Noah en 1984. "On le sait, car il est un peu perturbé. Il faut quand même reconnaître que la personne s'entraîne à sa façon. Il a été 25ème ou 30ème mondial et a le potentiel pour être encore plus fort. Mais pour passer un cap supplémentaire, il doit travailler sur le mental."

Henri Leconte a ensuite dressé un constat de l'état actuel du tennis français : "On ne travaille pas assez le mental en France, surtout du côté du tennis français. On voit le résultat chez les Français dans d'autres disciplines. On voit les résultats exceptionnels aux Jeux paralympiques en ce moment. C'est extraordinaire, ils travaillent le mental. Et Benoît Paire, c'est ça", qui manque au joueur français, reconnait-il.