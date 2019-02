Ski alpin : Mikaela Shiffrin remporte le slalom de Maribor, dernière épreuve dames avant les Mondiaux

Inarrêtable Mikaela Shiffrin. La skieuse américaine a signé samedi lors du slalom de Maribor, en Slovénie, son treizième succès de la saison en Coupe du monde, et son 56ème en carrière. Le tout à seulement 23 ans ! La native de Vail, dans le Colorado, a devancé la Suédoise Anna Swenn-Larsson et la Suissesse Wendy Holdener alors que la Slovaque Petra Vlhova, qui n'était pas descendue du podium cette saison en slalom, ne termine que 5ème. Shiffrin, qui caracole en tête du classement général de la Coupe du monde, sera la grande star des Mondiaux qui débutent mardi à Are, en Suède.

À une unité du record de victoires. Polyvalente et intraitable, la triple championne du monde du slalom peut viser une médaille, voire le titre dans toutes les disciplines individuelles (dans l'ordre super-G, combiné, descente, géant, slalom) même si elle n'a pas encore annoncé son programme. Double tenante du gros globe de cristal, qu'elle devrait remporter une 3ème fois sauf accident, Shiffrin réalise une saison exceptionnelle et compte, avec 13 victoires, déjà plus de succès que l'an dernier (12), à une unité du record de victoires sur une saison chez les dames détenu par la Suissesse Vreni Schneider (14 en 1988/89).