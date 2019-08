Selon la presse espagnole, "Neymar et le FC Barcelone, c'est fini"

Sur le site d'El Mundo Deportivo, quotidien sportif catalan, la formulation ne peut pas être plus claire, samedi après-midi : "Neymar et le FC Barcelone, c'est fini". Comme beaucoup d'autres journaux, le média annonce la fin des négociations entre le Barça et le PSG à propos de l'attaquant brésilien, désireux de quitter la France.

Neymar en partance pour Miami

El Mundo Deportivo cite l'entourage du joueur, qui aurait admis que les chances de départ au Barça sont désormais quasi-nulles. Neymar aurait même informé le vestiaire du Barça de sa non-venue. Vendredi, Leonardo avait mis la pression sur les dirigeants catalans, en disant que la première offre reçue il y a trois jours était totalement insuffisante et qu'aucun accord n'avait été trouvé.

Le FC Barcelone semble donc à court de solutions, alors que le mercato se termine le 2 septembre prochain à minuit. Le Brésilien semble lui bien loin de ces négociations avortées : il devrait quitter la France ce weekend, direction Miami. C'est là-bas que la sélection brésilienne jouera la semaine prochaine deux matches amicaux, contre la Colombie et le Pérou.