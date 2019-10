Saccomano était "la voix du football", salue Luis Fernandez

FACE AUX AUDITEURS

Il était selon lui "la voix du football français". Luis Fernandez, invité dimanche de l'émission "Face aux auditeurs", sur Europe 1, a rendu hommage à Eugène Saccomano, qui sera enterré ce lundi.

"Le grand Eugène, le très grand", salue Luis Fernandez. "C'était LA voix du football, avec Thierry Roland. J'ai eu l'occasion de le côtoyer, de travailler avec lui dans une période ou il y avait un peu plus ce coté humain. On pouvait ne pas être d'accord, mais il y a eu du respect entre nous", loue l'ancien entraîneur. Et de poursuivre : C'est quelqu’un que j'ai beaucoup aimé."