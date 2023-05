Roland-Garros : le court 14, le porte-bonheur des Français ?

Roland-Garros ce n’est pas que le court Philippe Chatrier, le Suzanne Lenglen ou le court Simonne-Mathieu et ses serres… À la porte d’Auteuil, les courts annexes aussi jouissent d’une belle popularité, à l’image du court numéro 14. Crée en 2018, il s’est forgé cette année la réputation de véritable porte-bonheur des Français.

Fiona Ferro y est sortie des qualifications, tout comme Lucas Pouille qui a en plus passé le premier tour, mais aussi Léolia Jeanjean, qualifiée pour le second tour. Le court numéro 14 a encore vibré lundi pour le jeune Luca Van Assche.

De "grosses ambiances" sur le court 14

Situé à l'extrémité du complexe de la Porte d'Auteuil, creusé dans le sol, le court 14 a permis à chaque Français l'ayant foulé de se transcender, notamment Léolia Jeanjean, qualifiée au second tour. "Je pense que si on fait ce même match dans d'autres conditions, je ne pense pas que la tournure soit la même. On ressent vraiment les vibrations du public, donc ça aide beaucoup", témoigne la joueuse au micro d'Europe 1.

Lundi, les spectateurs attendaient la pépite Luca Van Assche. Anthony, casquette vissée sur la tête, est arrivé deux heures en avance. "C'est un court où tu peux avoir pas mal de monde, ça met des grosses ambiances. Et d'un autre côté, c'est vraiment intimiste, tu peux voir les joueurs de plus près alors que sur les grands courts, c'est un peu plus compliqué", décrit-il.

2.200 spectateurs

2.200 spectateurs chauffés par un soleil présent de bout en bout. Un Français sur le court et le 14 s'embrase. Luca Van Assche a remporté sa première victoire lundi pour son premier Roland-Garros. Cela valait bien une Marseillaise chantonnée par les spectateurs. Ce mardi, Fiona Ferro goûtera de nouveau au court 14 tandis qu'Hugo Gaston le découvrira. Deux chances de voir encore la magie opérer.