PSG-Basaksehir : les arbitres roumains accuseraient Webo de racisme

Mardi soir, le match de Ligue des champions entre le PSG et Basaksehir a été interrompu à la 13e minute. Le quatrième arbitre de la rencontre, Sebastian Coltescu, est accusé d’avoir tenu des propos racistes envers Pierre Webo l'entraîneur adjoint du club turc, en le qualifiant de "negro". Mais mercredi, le quatuor d’arbitres roumains aurait à son tour accusé Pierre Webo de racisme.

Selon les informations du journaliste roumain Emanuel Rosu, repérées par RMC Sport, les arbitres accusent Pierre Webo de les avoir qualifiés de "gipsys" (gitans). Mercredi soir, les images de RMC Sport, diffuseur de la compétition, ne permettaient pas de confirmer cette version des faits.

La presse roumaine a également émis l'hypothèse selon laquelle les propos racistes n’avaient pas été tenus par Sebastian Coltescu, mais par l’arbitre assistant, Octavian Sovre.

BREAKING NEWS: Very important. Sources close to the refs tell me it's assistant ref Octavian Sovre you can hear on the recording here and NOT Coltescu. Also, the Romanian refs claim Webo called them 'gypsy' from the second minute, that being the reason for the 'it's not possible" https://t.co/82ZI9vggIi