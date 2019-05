"Pourquoi les Français paument depuis 35 ans ?", demande Nicolas Canteloup à Guy Forget

MOMENT D'ANTENNE

"Pourquoi les joueurs français paument depuis 35 ans ?" Imitant Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup a évoqué les performances mitigées des Français en Grand Chelem, vendredi. En direct de Roland-Garros, dont Europe 1 est partenaire, l'humoriste a fait sa "revue de presque" face, notamment, au directeur du tournoi Guy Forget.

"Toutes ces branlées historiques"

"C'est notre grande question. On a invité les plus grands spécialistes : Cédric Pioline, Guy Forget, Nathalie Dechy", a poursuivi Nicolas Canteloup, face à l'ancien tennisman, hilare. "Toutes ces branlées historiques : comment avez-vous fait ? Quel est votre secret ? Est-ce qu'il y a une préparation spéciale ? Comment fait-on pour s'entraîner à envoyer des balles dans le filet ou dans des bâches ?"

Et d'enchaîner : "Il y a de plus en plus de Français qui paument, il y a un engouement des jeunes vers la branlée. Combien d'heures d'entrainement pour en arriver là ?"