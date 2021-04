Plafond, salariés concernés… Ce qu'il faut savoir sur la prime Macron 2021

Le gouvernement vient d'arrêter les modalités de la prime Macron pour 2021, élaborée comme un coup de pouce pour le pouvoir d'achat des salariés. Comme en 2019 et 2020, il s'agit d'une prime défiscalisée d'un montant maximum de 1.000 euros que les entreprises pourront verser à leurs salariés dont le salaire est inférieur à 3 Smic, soit 3.700 euros nets mensuels. Pour que les travailleurs dits "de la deuxième ligne" bénéficient en priorité de cette prime, son plafond pourra, pour eux, être porté à 2.000 euros "si l'entreprise ou la branche s'engagent formellement à des actions de valorisation de ces travailleurs", a expliqué le ministère du Travail.

La prime peut être versée jusqu'à début 2022

Quelque 17 métiers sont concernés par ce plafond à 2.000 euros, parmi lesquels les personnels de santé, de l'aide à domicile, du commerce ou du gardiennage. Celui-ci pourra également bénéficier aux salariés dont l'entreprise est couverte par un accord d'intéressement en vigueur. Le ministère s'est d'ailleurs penché sur les possibilités de faciliter le recours à la participation et à l'intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés afin de développer l'épargne salariale.

"La reconduction de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, qui avait bénéficié à près de 5 millions de salariés en 2019 et à plus de 6 millions en 2020, est une nouvelle mesure importante pour renforcer le pouvoir d'achat des Français face à la crise", s'est félicitée la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Pour donner un délai de négociation suffisant au sein des entreprises, la prime pourra être versée jusqu'à début 2022. Son versement dépend entièrement de l'entreprise et non pas de l'Etat.