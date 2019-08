L'Olympique de Marseille lance une collection avec la marque de jeans Kaporal

L'un a 120 ans, l'autre seulement 15, mais les deux représentent la cité phocéenne. L'Olympique de Marseille a annoncé sur Twitter jeudi une collaboration avec la marque de jeans marseillaise Kaporal. Début septembre, une collection anniversaire en denim (et en édition limitée) sera dévoilée. Elle comprendra une vingtaine de pièces collectors, hommes, femmes et enfants, "permettant à tous les fans d'accorder leur style avec leur club", écrit l'OM dans un communiqué.

À l'occasion de leurs anniversaires respectifs, 15 ans et 120 ans, @Kaporal et l'OM dévoileront début septembre 2019 une collection anniversaire en Denim - édition limitée.



"Marquage logo chic et premium"

Pour les fans intéressés, il faudra tout de même débourser 69 euros pour un jean enfant, et jusqu'à 115 euros pour les jeans adultes les plus travaillés. Chemises et vestes tourneront autour de 85 et 129 euros. Mais Kaporal promet un "marquage logo chic et premium" et des coupes tendances.

Pour acquérir ces pièces en édition limitée, il faudra se rendre dans les boutiques Kaporal et OM. Et se dépêcher : elles ne seront disponibles que jusqu'à la fin de l'année.