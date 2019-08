Ligue Europa : Strasbourg prend une option sur la qualification pour les barrages

Strasbourg a fait un pas vers les barrages de Ligue Europa en s'imposant 1-0 chez les Bulgares de Plovdiv en match aller du 3e tour préliminaire jeudi, en attendant le résultat de Francfort-Vaduz, ses deux éventuels adversaires au prochain tour.

Grâce à un but précoce de leur capitaine Stefan Mitrovic (11e), les Alsaciens reviennent de Bulgarie avec la victoire en poche et n'auront qu'à confirmer ce résultat à la Meinau la semaine prochaine pour s'offrir un barrage contre Francfort, demi-finaliste sortant de la C3 et archi-favori face aux Luxembourgeois de Vaduz.

Wolverhampton facile, le PSV bien parti

Parmi les grosses cylindrées en lice jeudi, Wolverhampton a déjà un pied en barrages après avoir étrillé 4-0 les Arméniens de Pyunik et se rapproche d'une performance historique : les Wolves n'ont plus participé à une Coupe d'Europe depuis près de quarante ans et une élimination au premier tour de la Coupe de l'UEFA face au PSV Eindhoven en 1980. Le PSV a aussi pris une option sur la qualification en s'imposant 1-0 chez les Norvégiens de Haugesund grâce à un but de sa pépite maison de 21 ans, l'ailier Steven Bergwijn, annoncé dans le viseur de Séville.

Après ce troisième tour préliminaire, dont le retour se déroulera la semaine prochaine, un barrage attendra les vainqueurs avec matches aller et retour. La phase de poules de la compétition débutera la deuxième quinzaine de septembre.