Ligue des nations : les Bleues avec Peyraud-Magnin dans les buts, Renard remplaçante

Ce vendredi, les Bleues de Laurent Bonadei défient la Norvège, menée par leur capitaine Ada Hegerberg, pour le premier match de groupe de la Ligue des nations. Pauline Peyraud-Magnin est titularisée dans les buts. La capitaine Wendie Renard et la buteuse Marie-Antoinette Katoto démarrent sur le banc.

La gardienne Pauline Peyraud-Magnin est alignée dans les buts de l'équipe de France vendredi face à la Norvège lors du premier match de groupe de la Ligue des nations, tandis que Wendie Renard et Marie-Antoinette Katoto sont remplaçantes. Alors que Constance Picaud avait été désignée gardienne N.1 par Laurent Bonadei à son arrivée en octobre, c'est bien Pauline Peyraud-Magnin qui va garder la cage des Bleues contre la Norvège.

Wendie Renard débute sur le banc

Victime d'une gêne musculaire avec l'OL, la capitaine tricolore Wendie Renard commence la rencontre sur le banc, tout comme l'attaquante du PSG Marie-Antoinette Katoto, qui n'a pas joué les derniers matches du club parisien. La milieu du Real Madrid Sandie Toletti est capitaine, accompagnée de Grace Geyoro et Sakina Karchaoui dans l'entre-jeu.

L'attaque française est composée de Kadidiatou Diani, alignée à droite, Sandy Baltimore à gauche et Melvine Malard dans l'axe. Eugénie Le Sommer est remplaçante. En face, l'attaquante et Ballon d'or 2018, Ada Hegerberg, est capitaine et alignée en attaque au côté de Guro Reiten. La milieu du Barça Caroline Graham Hansen est aussi titulaire.