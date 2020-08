Ligue des Champions : malgré cinq victoires de suite, les Lyonnaises ont encore faim !

Elles ont dansé, crié, embrassé leur président Jean-Michel Aulas, et soulevé une fois encore le trophée de la Ligue des Champions, le cinquième d'affilée. Les footballeuses de Lyon ont encore impressionné dimanche soir à Saint-Sébastian, en Espagne, avec une victoire 3-1 face aux Allemandes de Wolfsburg, dans un match qu'elles ont clairement dominé. Euphoriques, elles ont déjà les yeux tournés vers l'avenir.

"1, 2, 3, 4…". Toutes à leur joie dans les vestiaires, les Lyonnaises dansent donc, folles de joie, dans une vidéo postée par le compte officiel de l’OL féminin. Mais elles ne savent plus compter. Ce ne sont pas quatre, mais cinq victoires d’affilée qu’elles viennent de remporter dans la plus prestigieuse compétition de club. On pourrait les croire lassées, blasées, mais c’est tout l’inverse.

"On nous dit souvent 'vous n’en avez pas marre de gagner ? Non, on n’en a pas marre. Regardez notre joie encore aujourd’hui", s’extasie ainsi l’attaquante et buteuse Eugénie Le Sommer, interrogée par W9 après la rencontre. "Même si c’est la septième, la cinquième de suite, la joie peut-être qu’elle est différente, mais elle est toujours là et il y a toujours une saveur particulière quand on gagne la Ligue des Champions."

"Je ne suis jamais rassasiée"

Sept titres au total depuis 2011 donc, mais surtout cinq victoires consécutives : seul le grand Real Madrid d’Alfredo di Stefano a réussi pareil exploit entre 1956 et 1960. Ce qui n’empêche pas Wendy Renard de voir déjà plus loin. "On veut laisser une trace. Maintenant, il faut aller chercher la sixième pour battre ce record", lance la capitaine lyonnaise. "On l’a égalé, mais on va encore chercher plus loin. Je ne suis jamais rassasiée."

"La légende s’écrit au féminin", s’est de son côté extasié le président de la République sur les réseaux sociaux.

Légende s'écrit bien au féminin avec la victoire de Lyon ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 30, 2020

Avec un nouveau triplé Coupe-championnat-Ligue des Champions cette, l’Olympique lyonnais semble surtout loin d’avoir écrit toutes les pages de sa déjà glorieuse histoire.