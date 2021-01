Ligue 1 : tous les résultats de la 22e journée

Qui sortira de ce week-end leader provisoire de Ligue 1 ? C'est très serré en tête du classement, avec des Parisiens et des Lillois co-leaders avant le début des rencontres de cette 22e journée du championnat de France. Vendredi soir, Lyon a repris les rênes, au moins jusqu'à samedi, avec sa victoire in extremis face à Bordeaux. Karl Toko-Ekambi et Léo Dubois ont marqué pour l'Olympique lyonnais, alors que Samuel Kalu avait recollé au score pour les Girondins. Avec 46 points, les joueurs de Rudi Garcia devancent provisoirement le PSG et le Losc d'un petit point.

Choc d'outsiders entre Marseille et Rennes

Le Paris Saint-Germain se déplace dimanche, à 15 heures chez le relégable Lorient (19e, 15 pts), promu en difficulté que le club de la capitale a pris l'habitude de dominer. Avant leur déplacement dans le Morbihan, les Parisiens restent sur 12 victoires consécutives contre les Merlus, toutes compétitions confondues. Lille, qui reçoit Dijon, dimanche après-midi (17 heures) a l'occasion de faire le points et de confiance.

L'affiche du samedi soir (21 heures) au Vélodrome a un goût d'Europe pour Marseille (6e, 32 points) et Rennes (5e, 36 pts), deux concurrents directs pour les prochaines compétitions continentales. En cas de victoire, l'OM reviendrait à un point des Bretons, avec encore un match en retard à disputer contre Nice le 17 février.