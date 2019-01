Ligue 1 : Strasbourg enchaîne, Montpellier cale encore

Strasbourg continue sur sa lancée. Le Racing a enchaîné un deuxième succès consécutif en Ligue 1 après sa victoire à Toulouse (2-1), dimanche lors de la 20e journée. Les Strasbourgeois, qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, ont confirmé leur bonne forme actuelle et s'installent à la 6e place du classement (29 pts), à quatre points de Lyon, troisième (33 pts). Ludovic Ajorque a ouvert le score après une superbe action avec Adrien Thomasson (17e), et Ibrahima Sissoko a offert le succès aux siens d'une tête sur corner (64e), après une sortie manquée du gardien toulousain Baptiste Reynet.

Yaya Sanogo avait égalisé sur penalty (29e), après intervention de l'arbitrage vidéo pour une faute dans la surface de Jonas Martin. Les Toulousains, qui restaient sur une victoire à Lille avant la trêve, sont désormais 14e (21 pts), avec quatre points d'avance sur Dijon, 18e et barragiste.

Montpellier n'y arrive plus. Dijon, justement, a tenu en échec Montpellier (1-1). Les Dijonnais, désormais entraînés par Antoine Kombouaré, ont ouvert le score par Wesley Saïd (55e), mais Damien Le Tallec a égalisé dans la foulée (61e). Montpellier enchaîne un quatrième match sans succès en Ligue 1, et se retrouve à la 5e place (31 pts). Dijon reste 18e et barragiste avec 17 pts, soit un point de retard sur Amiens, 17e (18 pts).