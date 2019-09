Ligue 1 - PSG : "Neymar et Mbappé sont amis dans le vestiaire, mais aussi en dehors"

RÉACTION

Ils n'avaient plus évolué ensemble depuis le 27 avril dernier, et la finale de la Coupe de France perdue contre Rennes. Réunis samedi sur la pelouse de Bordeaux, c'est pourtant bien Neymar et Kylian Mbappé qui ont permis au PSG de s'imposer 1-0, grâce à un but de la star auriverde, bien servie par le Français, de retour de blessure. Une complicité évidente sur le terrain, mais qui se prolonge également dans la vie, explique Isabela Pagliari, journaliste pour la chaîne de télévision brésilienne Esporte Interativo, au micro d'Europe 1 Sports.

Buteur pour la 3e fois de la saison, Neymar "sauve encore une fois la soirée" du PSG, constate la journaliste, alors que la star, aux relations compliquées avec les supporters depuis son départ avorté à Barcelone, a clamé après le match sa volonté de "donner sa vie au PSG".

"Neymar sait que Mbappé va réussir à suivre son jeu"

Mais pour Isabela Pagliari, l'autre bonne nouvelle de la soirée est le retour de Kylian Mbappé, passeur décisif, et dont la complicité naturelle avec Neymar pourrait faire du bien à un PSG au début de saison poussif. "Neymar apprécie énormément Kylian", explique-t-elle. "Kylian a beaucoup de qualités, et notamment de la vitesse, ce qui permet au PSG d'avoir du volume de jeu". Avant la rentrée de Mbappé, note-t-elle, "c'était un peu triste". Or, ajoute la journaliste, "Kylian Mbappé impressionne les adversaires sur le terrain. Et Neymar sait qu'il va réussir à suivre son jeu, alors que parfois, j'ai l'impression que les autres joueurs du PSG n'arrivent pas à suivre le jeu de Neymar, car il pense en avance sur tout le monde".

Et cette complicité ne s'arrête pas au terrain, à en croire la journaliste brésilienne. "Ils sont amis dans le vestiaire, mais aussi en dehors. Ils sortent souvent ensemble. Même si on a parlé par le passé de conflit de stars, parce que les deux voulaient être la principale personne du club, aujourd'hui ils s'entendent très bien, et chacun respecte son rôle", conclut-t-elle.