Ligue 1 : Après sa décevante défaite contre Nice, l’Olympique de Marseille reçoit l’Olympique Lyonnais

L’Olympique de Marseille reçoit l'Olympique Lyonnais, pour "l'Olympico". Un match toujours très attendu. Lyon ne veut pas être décroché de la course au podium. Marseille doit prendre des points pour ne pas être sous la menace des poursuivants.

Après le match nul face à Strasbourg et sa décevante défaite contre Nice dimanche dernier (2-0), Marseille doit repartir du bon pied. Adrien Rabiot, le milieu de terrain du club phocéen, a livré les clés de cette affiche entre rivaux : "Le stade sera plein, les supporters attendent ce match avec impatience aussi pour notre position au classement. Ils sont aussi pas très loin, ils se battent pour accrocher le podium. C'est un match qui sera intéressant à jouer et qui a son importance".

Marseille reste sur quatre victoires en cinq matchs contre Lyon

Et cela passera peut-être par une performance solide de sa nouvelle recrue, Amine Gouiri, en provenance du Stade Rennais et qui devrait faire ses débuts face à l'OL. Lyon qui n'a plus gagné depuis près d'un mois en Ligue 1 et qui espère mettre fin à cette série avec une victoire de prestige au Vélodrome, à l'occasion de la première de son nouvel entraîneur, Paulo Fonseca, après le limogeage de Pierre Sage.

"Je suis un entraîneur qui aime dominer le match. Je pense que nous avons les joueurs pour avoir cette ambition", a déclaré le coach portugais. Et il faut laver l'affront du match aller. Un premier duel au scénario fou, avec des Marseillais en infériorité numérique qui s'étaient imposés trois à deux sur les terres lyonnaises. Une victoire de l'OL serait un petit exploit, Marseille reste sur quatre victoires en cinq matchs contre Lyon.