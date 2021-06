LA QUESTION DU JOUR - Qui est désormais le favori de l'Euro ?

L'Euro a déjà fait des dégâts chez les grosses équipes du continent. La France, championne du monde en titre, le Portugal, championne d'Europe en titre, et l'Allemagne ont tous trois été éliminés dès les huitièmes de finale. La Belgique, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre ont eux réussi à se qualifier pour les quarts de finale, tout comme les surprenante équipes de Suisse, d'Ukraine, de République tchèque et du Danemark. Alors, qui est le favori selon vous ? Et quelle sera la finale ? Votez ci-dessous.

