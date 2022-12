Handball : Nantes s'incline avec les honneurs à Kiel et voit les quarts de finale s'éloigner

Nantes a été dominé ce jeudi soir en phase de groupes de la Ligue des champions sur le parquet de Kiel (33-37). Le "H" hypothèque ainsi ses chances de terminer à l'une des deux premières places du groupe B, qui qualifient pour les quarts de finale sans passer par la case barrages : il accuse cinq points de retard sur le leader, le FC Barcelone (17 pts), et quatre sur Kielce.

Les Nantais, cependant quasi assurés de voir les barrages (places 3 à 6), joueront leur va-tout en vue des quarts face aux Catalans la semaine prochaine à domicile. Ils seront sans doute encore privés de leurs deux gardiens, Ivan Pesic (adducteurs) et Viktor Hallgrimsson (coude), sauf si ce dernier se rétablit plus rapidement qu'escompté de sa blessure.

Pertes de balle

Mené 20-18 à la mi-temps, Nantes n'est plus jamais parvenu à revenir à égalité, malgré les inspirations de son maître à jouer slovène Rok Obvnicek, au tir (5/6) et dans la distribution. Les arrières gauche Alexandre Cavalcanti (3/5) et droit Jorge Maqueda (2/4) ont été eux moins en réussite, et le "H" a payé quelques tirs précipités ou pertes de balles faciles qui l'ont empêché de recoller.

Comme à la 53e minute: revenus à une longueur (31-30), les partenaires de Valero Rivera ont pris dans la foulée un but rapide puis un autre sur un ballon perdu par Linus Persson (33-30). Un peu plus d'une minute plus tard, une occasion de revenir à une longueur a été gâchée par Baptiste Damatrin-Bertrand, gêné sur une contre-attaque par une défense allemande à la limite de la faute.

Le "H", vainqueur de huit buts à l'aller (38-30), est cependant parvenu conserver la différence particulière sur le club allemand.