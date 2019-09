France-Albanie - Alain Roche : "Kingsley Coman a gagné sa place de titulaire"

L'AVIS DE

Quand il est en pleine forme, Kingsley Coman est un fabuleux footballeur. L'ailier du Bayern Munich l'a amplement prouvé samedi soir, avec un doublé lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Albanie (4-1), en qualifications pour l'Euro 2020. Notre consultant Alain Roche, interrogé dans le débrief de la rencontre sur Europe 1, estime même que le joueur formé au PSG "a gagné sa place de titulaire." "Je suis persuadé qu'il a gagné sa place de titulaire. S'il n'a pas de problèmes de santé, il jouera. Quand on est titulaire au Bayern, je ne vois pas pourquoi on ne le serait pas en équipe de France", a assuré Alain Roche.

"L'attaque idéale serait Griezmann, Mbappé, Coman et Dembélé"

"Au-delà des deux buts, il faut souligner sa performance collective et défensive, on l'a vu travailler sur le côté. Je l'ai trouvé brillant dans tous ses déplacements, dans ses appels, ses contre-appels", a souligné Alain Roche. "On l'attendait depuis longtemps. Il n'a jamais pu nous prouver qu'il était un super joueur, ou que par intermittences, la faute à trois blessures graves. C'est un atout supplémentaire qu'il nous manquait sur le côté. Il a répondu à toutes les attentes, je comprends pourquoi il est titulaire avec le Bayern Munich", a poursuivi notre consultant.

"L'attaque idéale serait Griezmann, Mbappé, Coman et Dembélé. Mais c'est Matuidi qui jouera (rires). Avec Didier Deschamps on ne joue pas avec quatre attaquants, sauf contre Andorre. Ce serait une attaque magnifique, mais pour l'équilibre d'équipe je ne pense qu'ils seront tous titulaires en même temps", a conclu Alain Roche.