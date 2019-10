Football : y a-t-il déjà un favori pour l’Euro ?

Si la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Ukraine et la Pologne sont d'ores et déjà qualifiées pour prochain championnat d'Europe, d'autres équipes jouent encore leur qualification pour cet Euro 2020. C'est le cas de l'équipe de France. Si la compétition débutera dans quelques mois, quels peuvent être les favoris de cette éditions 2020 ?

-La Belgique ? Éliminé face aux pays de Galles en quart de finale lors de l'Euro 2016 et en demi-finale de la Coupe du monde 2018, la Belgique fait logiquement figure de favorite de l'Euro 2020. Avec un groupe de qualification (Russie, Ecosse, Chypre, Kazakhstan et Saint-Marin) largement abordable, la Belgique a tout de même inscrit trente buts en huit matches pour seulement un but encaissé. Un effectif de grande qualité, une expérience acquise lors des dernières grandes compétitions, les partenaires du joueur du Real Madrid Eden Hazard seront à prendre au sérieux. D'après Laurent Jaoui, la "Belgique dégage une cohésion supérieure aux autres équipes et pourra "rebondir de la déception du mondial 2018"

"La France et la Belgique sont les deux équipes les plus puissantes individuellement"

-La France : Finaliste de l'euro 2016, champion du monde l'été dernier en Russie, les Bleus sont très logiquement favori. Nabil Djellit déclare que "La France et la Belgique sont les deux équipes les plus puissantes individuellement", même si l'équipe de France reste "le grand favori de part son statut de vice champion d'Europe et champion du monde. Ce sont les joueurs français qui impressionnent le plus".

Journaliste à Libération, Gregory Schneider ne met pas l'Espagne dans les favoris en expliquant que "l'Espagne n'a passé deux tours d'une compétition depuis 2012" malgré son titre de champion du monde en 2012 et champion d'Europe en 2012. Il évoque également le format de la compétition " le fait que la compétition se joue dans douze pays va être bizarre. Je pense que l'on va vivre une expérience un peu étrange."

"L’Allemagne ? Une équipe de salon !"

-L'italie rentre dans la liste des favoris selon Laurent Jaoui "Certes ils n'ont pas d'attaquant de classe mondiale mais je sens qu'il se passe quelque chose avec l'Italie." Nabil met lui en avant le collectif de la Squadra Azzura "Ils ont retrouvé un réservoir de joueurs importants avec Barella, Senzi et Verratti qui commence à tirer la quintessence de son talent en sélection."

S'il Laurent Jaoui estime "qu'il est difficile de ne pas considérer l'Allemagne comme favorite d'un championnat d'Europe", Gregory Schneider pense au contraire que "L’Allemagne est une équipe de salon" avant d'ajouter "quand tout roule c'est exceptionnel mais quand ils sont dans la difficulté ça coince. Au niveau du caractère, il manque quelque chose."