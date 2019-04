Football : Pelé reste en observation "un ou deux jours de plus"

La légende vivante du football Pelé va rester "un ou deux jours de plus en observation" à l'hôpital de Sao Paulo où il a été admis mardi après six jours d'hospitalisation près de Paris pour une infection urinaire sévère, a déclaré vendredi l'un des conseillers de l'ancien joueur.

Un état "stable". Pelé "va bien, un ou deux jours d'observation de plus", a affirmé dans un message WhatsApp à l'AFP le conseiller de l'ex-joueur de 78 ans, sans préciser si ce dernier avait déjà subi une intervention visant à retirer un calcul de l'uretère gauche. L'hôpital Albert Einstein n'a pas publié vendredi de rapport sur la santé du triple champion du monde (1958, 1962, 1970) mais l'établissement avait indiqué jeudi que l'état clinique de Pelé restait "stable". Le Brésilien était arrivé mardi dans la métropole pauliste en provenance de Paris, débarquant en fauteuil roulant.

Victime d'une infection urinaire fin 2014. Le "roi" du football n'a qu'un rein depuis l'époque où il était encore joueur. Une côte cassée pendant un match avait endommagé son rein droit qui avait fini par être retiré. La santé de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps préoccupe ses fans depuis plusieurs années. Fin 2014, il avait déjà été victime d'une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse.