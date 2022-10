Football : les messages politiques ont-ils leur place dans les tribunes des stades ?

C’était attendu. La rencontre opposant le Paris Saint-Germain au Maccabi Haïfa, le 25 octobre dernier en Ligue des champions, a donné lieu à un tout autre duel. Une confrontation à distance entre supporters Parisiens et supporters Israéliens dans les tribunes et durant laquelle le sport a laissé place à la politique.

Dans le virage Auteuil, plusieurs supporters parisiens ont déployé des drapeaux aux couleurs de la Palestine à l’entrée des joueurs sur la pelouse du Parc des Princes. En face, dans le virage Boulogne, des supporters du club de l’Etat hébreu arboraient également des drapeaux israéliens. Des opinions politiques qui font écho au conflit israélo-palestinien.

"Gaza existe, free Palestine"

Lors de cette même rencontre, une banderole déployée par les supporters du PSG avait pour inscription : "Gaza existe, Gaza résiste, free Palestine". Une rencontre donc très politisée dans les tribunes.

Les autorités craignaient d'ailleurs des violences entre supporters Israéliens et supporters Parisiens à l'extérieur du stade. Plus de 800 policiers et gendarmes avaient été déployés pour l'occasion.

Pour le rabin français Haïm Korsia, ces manifestations dans les tribunes "ne doivent pas détériorer l'essence même du football". "Le football est un moment de fête, il faut le garder festif. Il ne faut pas détériorer l'ambiance bonne-enfant du football", a déclaré l'invité au micro d'Europe 1 Sport.

Une politisation jusque sur le terrain

Et cette politisation des stades peut même être partagée par les joueurs. En témoigne Neymar, le joueur du PSG. Avant les élections présidentielles au Brésil qui ont vu Lula s'imposer, l'attaquant Parisien avait ouvertement affiché son soutien au président sortant Bolsonaro.

"Il faut protéger le football des influences politiques extérieures mais il faut trouver un équilibre. Les jeunes admirent ces stars, ils sont influencés", a alerté Haïm Korsia dans Europe 1 Sport.

Le retour de l'ultra droite dans les stades

Cette politisation peut parfois prendre une tournure violente à l'instar du retour de l'ultradroite dans les stades. Un drapeau tricolore à la croix celtique, symbole de distinction pour les groupuscules identitaires, avait été arboré à l'occasion du match de Ligue 1 entre Lorient et Reims par les supporters champenois. La Ligue de football professionnel (LFP) a ouvert une procédure disciplinaire.

Ces mêmes hooligans, issus du groupuscule rémois « MesOs Reims » se sont aussi photographiés en faisant le salut nazi dans la ville de Lorient. Et cela peut aller jusqu'à la bataille rangée en dehors des stades.

En mars 2022, des hooligans d'extrême-droite de Strasbourg, de Paris et de Reims s'étaient donnés rendez-vous dans une zone industrielle pour en découdre. Un phénomène qui inquiète les autorités et qui marquent le retour de ces groupuscules politisés dans le monde du football.