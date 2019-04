Football : devenir l'agent d'Adrien Rabiot ? Jean-Pierre Bernès ne dit pas non

En conflit ouvert avec le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot va quitter le club de la capitale en juin prochain, sans avoir joué la moindre minute lors de la deuxième partie de saison. Une situation anormale pour Jean-Pierre Bernès, qui a profité de son passage sur Europe 1 dans l'émission "Face aux auditeurs" pour dire sa vérité sur la gestion du "cas Rabiot".

"C'est du gâchis"

Et Jean-Pierre Bernès ne mâche pas ses mots pour évoquer la situation actuelle du milieu de terrain international. "C'est du gâchis", dénonce-t-il. "C'est un dossier mal géré des deux côtés. Quand on en arrive à une situation de conflit où plus personne ne se parle, il faut que quelqu'un fasse un premier pas." Mais l'agent le plus influent du football français pense malgré tout que les torts sont partagés. "Je ne mettrais pas tous les torts sur Rabiot, ni sur le club. C'est une situation qui aurait dû être évitée si elle avait été gérée avec de l'humain, de la discussion". Adrien Rabiot n'a plus joué la moindre minute sous le maillot du PSG depuis décembre 2018, et a récemment fait l'objet de polémiques après un like sur les réseaux sociaux.

"Une maman ne juge pas son enfant comme un agent"

Adrien Rabiot n'a pas d'agent à proprement parler, puisque c'est sa mère qui gère ses intérêts. Une situation que Jean-Pierre Bernès juge sévèrement. "Les parents, c'est très important, mais il ne faut pas mélanger les relations à la fois professionnelles du joueur, et les relations affectives en tant que parent", déclare-t-il. "Une maman ne juge pas ses enfants comme un agent. Quand je suis avec un joueur, je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Je suis là pour leur dire les vraies choses." Et quand lui est posée la question sur une future collaboration avec Rabiot, Jean-Pierre Bernès ne botte pas en touche. "C'est un dossier intéressant parce qu'il y a un conflit et un potentiel. C'est un garçon qui n'a peut-être pas été bien compris. Avoir un œil un peu extérieur, je trouve que c'est important." Affaire à suivre donc, alors qu'Adrien Rabiot ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine.