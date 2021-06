À Marseille, la joie des fans : "Après tant de moments difficiles, on est obligés de se lâcher"

REPORTAGE

Quoi de mieux que de commencer par une victoire 1-0. La France a réussi mardi soir son entrée dans l'Euro de football en résistant à l'agressivité allemande. Mais que le match fut frustrant : deux buts français refusés pour hors jeu, et quelques fautes allemandes non sifflées. De quoi mettre les fans des Bleus à ébullition, notamment à Marseille où Europe 1 a suivi le match en leur compagnie.

Les supporteurs, privés d'Euro l'année dernière, ont très vite retrouvé leurs sensations. Au bout de 20 minutes de jeu, alors qu'un premier but est accordé à la France, le Vieux-Port s'embrase : "C'est le début de l'Euro et je pense que ça annonce les couleurs ! C'est magnifique", s'enthousiasme un Marseillais au milieu des chants de supporters.

>> Abonnez-vous à notre newsletter sur l'Euro pour ne rien manquer de la compétition

"Les gens chantent, on est tous ensemble, on vit"

Mêmes scènes de liesse au coup de sifflet final pour des spectateurs déchaînés : "Quand on revit des moments comme ça, après tant de moments difficiles, on est obligé de se lâcher. C'est la joie de vivre, tout simplement ! Les gens chantent, on est tous ensemble, on vit", résume un supporter à la voix éraillée.

>> Réécoutez Europe 1 Football Club en replay et podcast ici

Car derrière cette joie, il y a un peu plus que la victoire de l'équipe de France, il y a aussi, chez ces Marseillais, la sensation que l'épidémie de Covid-19 est loin, et que la vie d'avant reprend enfin ses droits. Tandis que les serveurs entament une course contre la montre pour replier au plus vite leurs terrasses, les supporteurs jouent les prolongations après 23 heures avec des haies d'honneur pour les voitures quittant le Vieux-Port. Le couvre feu attendra.