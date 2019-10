Ligue 1 : suivez Marseille-Strasbourg en direct sur Europe 1

EN DIRECT

L'Olympique de Marseille affronte ce dimanche soir à 21 heures le Racing club de Strasbourg à l'Orange Vélodrome, pour le compte de la dixième journée de Ligue 1.

L'OM, actuellement neuvième au classement avec treize points, affronte une formation strasbourgeoise en difficulté. Seulement dix-septième avec neufs points, Strasbourg inquiète de par ses résultats en déplacements. En quatre matches à l'extérieur, les hommes de Thierry Laurey ont été défaits à trois reprises pour un match nul.

Dimitri Payet et Morgan Sanson sont suspendus

Pour cette rencontre à suivre en direct sur notre antenne, l'OM et son entraîneur André Villas-Boas seront privés de Florian Thauvin, toujours blessé. Dimitri Payet et Morgan Sanson seront eux suspendus. Point positif, les retours du défenseur central Boubacar Kamara et du milieu de terrain Kevin Strootman. Strasbourg se déplacera sans ses deux défenseurs centraux titulaires : Stefan Mitrovic et Alexander Djiku.