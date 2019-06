EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez la journée de lundi

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Le premier tour de la Coupe du monde féminine touche à sa fin. Le groupe A, celui de l'équipe de France, va livrer son verdict, tout comme le B, celui de l'Allemagne. Les Bleues, déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, affrontent le Nigeria lundi soir (21h), avec comme objectif d'assurer la tête de la poule. Trois autres rencontres sont au programme : Corée du Sud-Norvège (groupe A, 21 heures), ainsi que Chine-Espagne et Afrique du Sud-Allemagne (groupe B, 18 heures).

Les infos à retenir : Les Bleues, déjà qualifiées, jouent leur dernier match de groupe contre le Nigeria (21 heures), à Rennes

Les Françaises ont besoin d'un point pour assurer la première place, alors que la Norvège affronte la Corée du Sud dans le même temps

Dans le groupe B, l'Allemagne (déjà qualifiée) se frotte à l'Afrique du Sud, et l'Espagne est opposée à la Chine (les deux rencontres sont à 18 heures)

Le match du jour : France-Nigeria, pour assurer la tête

Pour les Bleues, l'enjeu est clair : terminer à la première du groupe A pour s'offrir un huitième de finale plus abordable, et continuer à surfer sur le bon début de Mondial. Les Françaises, qui comptent six points (victoires contre la Corée du Sud 4-0 et la Norvège 2-1), n'ont besoin que d'un nul pour finir en tête. Corinne Diacre devrait procéder à quelques changements pour cette dernière rencontre du premier tour, qui se disputera à Rennes dans un stade une nouvelle fois à guichets fermés.

Dans l'autre match du groupe, entre la Norvège et la Corée du Sud, les Scandinaves tenteront d'obtenir une deuxième victoire, soit pour figurer dans les deux premières, soit parmi les quatre meilleures troisièmes qui passeront dans le tableau final. Elles qui avaient donné du fil à retordre aux Bleues sont actuellement à égalité de points avec le Nigeria (3 pts).

La "finale" du jour : Chine-Espagne, la deuxième place dans le viseur

Dans le groupe B, l'Allemagne est d'ores et déjà qualifiée, malgré deux victoires laborieuses contre la Chine et l'Espagne (1-0 à chaque fois). Ces deux dernières équipes s'affrontent justement lundi en fin d'après-midi avec pour enjeu la deuxième place de la poule. La Chine, comme l'Espagne, comptent chacune trois points. Elles pourraient même se qualifier toutes les deux si elles terminent parmi les quatre meilleures troisièmes. L'Afrique du Sud, dernière avec aucun point, n'a pratiquement aucun espoir de passer, à moins d'un improbable exploit contre l'Allemagne.