Deschamps : "Je remercie les joueurs car c'était un moment un peu particulier pour moi"

RÉACTION

Les Bleus terminent en beauté : leur succès 2-0 en Albanie leur offre la tête de leur groupe H et un tirage au sort plus favorable pour l'Euro 2020, au contraire du tenant du titre, le Portugal, qui a attendu la dernière journée pour décrocher son billet et la 2e place de son groupe B. La première place leur permet d'espérer des adversaires a priori plus abordable lors du premier tour. Réponse le 30 novembre, jour du tirage au sort. Dimanche soir, buts Tolisso et Griezmann ont offert à Didier Deschamps une centième victorieuse. Le sélectionneur fêtait en effet son 100e match à la tête des Bleus, avec un peu d'émotion, comme il l'a confié au micro d’Europe 1 après le match.

"C'est une fierté personnelle". "Le groupe reste sur la bonne voie. Je voudrais les remercier car c'était un moment un peu particulier pour moi. Je sais que je suis exigeant, je leur demande beaucoup, et ils me le rendent vraiment bien", a déclaré le sélectionneur des Bleus. Avant de préciser sa pensée un peu plus tard sur TF1 : "J'ai eu beaucoup de témoignages de mon staff, de mon président. Çà fait chaud au coeur, mais je dépend beaucoup des joueurs. C'est une fierté personnelle. Mais surtout bien de voir ce que les joueurs font ensemble. Même si, par moments, ça peut être un peu plus compliqué. Avec des changements de joueurs, des joueurs blessés, mais l'état d'esprit est là."