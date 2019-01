Coupe de France : Lyon s'impose à Amiens (2-0) et se qualifie pour les 8èmes de finale

Lyon s'est qualifié sans trembler pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en s'imposant logiquement (2-0) sur la pelouse d'Amiens, jeudi. Quatre jours après avoir arraché la victoire (2-1) dans le derby à Saint-Etienne, l'OL a enchaîné et fait le plein de confiance avant de revenir dimanche au stade de la Licorne pour affronter l'ASC en championnat. Les Gones l'ont emporté grâce à des buts de Moussa Dembélé (28e), déjà buteur dans le Chaudron dimanche, et Léo Dubois (35e). Ils se déplaceront au Roudourou pour défier Guingamp, lanterne rouge de L1, en huitièmes de finale dans deux semaines.

Des Lyonnais supérieurs. Amiens a fait preuve de beaucoup de déchet et n'a jamais semblé en mesure de pouvoir gêner des Lyonnais supérieurs, même en seconde période alors qu'ils évoluaient en infériorité numérique après l'exclusion de Marçal (45e+2). La première occasion est pourtant amiénoise : après une passe lyonnaise mal ajustée, Steven Mendoza s'empare du ballon et file seul au but, mais il ne cadre pas sa frappe (7e), tout comme Cheick Timité, qui de 25 mètres tire de peu à côté (13e). Puis sur corner, la reprise du bout du pied de Khaled Adenon frôle la lucarne (31e).

Les Lyonnais, eux, ne laissent pas passer leur chance et tuent le suspense en quelques minutes en faisant preuve d'une froide efficacité. Ils ouvrent d'abord le score par Dembélé, lancé idéalement par Fekir, qui bat Matthieu Dreyer du plat du pied (0-1, 28e). Puis ils doublent la mise par Dubois : après un premier tir de Fekir repoussé par le gardien picard, le ballon revient sur le défenseur, qui reprend victorieusement (0-2, 35e).

Carton rouge pour Marçal. L'exclusion juste avant la mi-temps de Marçal, coupable d'avoir mis une gifle à Timité, qui venait de commettre une obstruction, ne relancera même pas le match (45e+2). Après la pause, malgré leur supériorité numérique, les Picards peinent en effet à inquiéter la défense rhodanienne, hormis sur une occasion gâchée par le capitaine Mathieu Bodmer, qui manque sa reprise sur un centre en retrait d'Eddy Gnahoré (49e). C'est même l'OL qui manque d'aggraver le score à plusieurs reprises par Dembélé (55e, 57e) et Tanguy Ndombele (70e).