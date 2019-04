Coupe de France : en liesse, 30.000 supporters rennais ont accueilli leurs champions

REPORTAGE

Les supporters leur avaient demandé de "ramener la coupe à la maison", c'est ce qu'ils ont fait ! Après leur folle victoire en finale de Coupe de France, samedi soir face au grand PSG, les Rennais étaient de retour dans la capitale bretonne dimanche, pour célébrer le premier titre du club depuis 48 ans.

La joie malgré la pluie

Rendez-vous était d'abord donné sur l'esplanade du général de Gaulle, où 30.000 supporters en liesse attendaient leurs champions, ces joueurs qui, même menés 2 à 0 au bout de 20 minutes de jeu, ont tenu leur promesse de "tout donner". Face à la foule et malgré la pluie battante, les hommes de Julien Stéphan se sont adonnés à un clapping, avant de soulever le trophée au son de We are the champions. Trophée que certains fans bien placés du Stade Rennais ont même eu le privilège de toucher. Jean-Pierre, l'un de ces chanceux, n'en revient toujours pas : "Je l'ai touchée, c'est génial. C'est peut-être la seule fois que ça m’arrivera. C'est un super cadeau qu'ils nous ont fait", s'émeut-il au micro d'Europe 1.

James Léa Siliki pour le clapping à Rennes avec la présentation de la @coupedefrancepic.twitter.com/DKEzayN0kR — Goal France (@GoalFrance) 28 avril 2019

"We Are The Champions" à Rennes. Instant unique pour tout un club, son public, toute une ville. @lsjames95 et @BourigeaudB29 soulèvent le trophée #SRFCPSGpic.twitter.com/w3g6hCjPAz — Benjamin Quarez (@B_Quarez) 28 avril 2019

Une liesse à la hauteur de la patience des supporters

La deuxième étape avait lieu un peu plus tard sur la place de la mairie, noire de monde. Depuis les balcons de l'Hôtel de Ville, les joueurs se sont offerts une nouvelle salve d'ovations. Cela faisait si longtemps que les supporters rennais attendaient ça.