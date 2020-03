Coronavirus : le Top 14 et la Pro D2 suspendus, Pays de Galle-Écosse reporté

Le calendrier sportif mondial continue de se réduire comme peau de chagrin en raison de la pandémie de coronavirus. La Ligue nationale de rugby (LNR) a acté, vendredi, la suspension "temporaire" et "à effet immédiat" du Top 14 et de la Pro D2, plaçant l'intégralité du rugby français en sommeil, a annoncé vendredi l'instance dirigeante. La LNR, réunie en comité directeur d'urgence, a décidé "à l'unanimité la suspension temporaire" des compétitions et des entraînements collectifs.

Comme le football, le basket ou le handball

C'est la Fédération française de rugby, en charge des amateurs à partir de la Fédérale 1 (la troisième division), qui a dégainé en premier, annonçant dans la matinée l'arrêt de toutes ses compétitions "jusqu'à ce que les conditions sanitaires permettent leur reprise". Dans l'après-midi, la Ligue lui a emboîté le pas. Réuni en urgence par téléphone, le Comité directeur du secteur professionnel a prononcé la suspension immédiate du Top 14 et de la Pro D2.

Jeudi soir, le discours du président français Emmanuel Macron n'avait pas imposé de restrictions claires envers le monde sportif mais l'appel du chef de l'exécutif à "l'union sacrée" face à la "plus grave crise sanitaire" que la France ait connue depuis un siècle a eu raison des ultimes réticences dans les instances hexagonales du ballon ovale. Impossible, dans ces conditions, d'attendre plus longtemps alors qu'en France, le football, le basket, le hand ou le volley ont déjà suspendu leurs compétitions respectives.

Pays de Galles-Écosse reporté

Autre annonce : cette fois de la la fédération galloise (WRU). Elle a décidé de reporter le match du Tournoi des six nations de rugby entre le pays de Galles et l'Écosse, prévu samedi. "Bien que les recommandations médicales n'aient pas varié, nous avons décidé qu'il était dans l'intérêt des supporters, des joueurs et des staffs de s'aligner sur les mesures récentes prises dans tout le Royaume-Uni et dans l'industrie mondiale du sport", a expliqué la WRU, alors que le championnat anglais de football avait un peu plus tôt suspendu son cours jusque début avril.