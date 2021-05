Avec "NBA Africa", la NBA veut conquérir un nouveau continent… et un nouveau marché

C'est une opération sportive et commerciale hors normes qui a lieu en ce moment en Afrique. La prestigieuse NBA, le championnat nord-américain de basket, a décidé de lancer une nouvelle compétition sur le continent africain, baptisée par "NBA Africa", avec les 12 meilleurs clubs du continent ! La NBA lance donc un grand tournoi, à Kigali, au Rwanda. Une opération hors norme, avec un but bien précis.

L'idée maitresse du projet, c'est de faire naitre une nouvelle industrie du basket en Afrique. La création de cette compétition, c'est surtout l'aboutissement de plus de vingt ans de travail de la NBA pour conquérir l’Afrique. Sur le continent, on compte des dizaines de millions de pratiquants plus ou moins réguliers, une appétence pour ce sport et donc un business émergeant qu'il faut saisir.

Potentiellement des centaines de millions de dollars de retombées

Depuis des dizaines d'années, la NBA prépare son arrivée. Car pour qu'un business du basket existe, il a fallu professionnaliser la pratique en Afrique. Voilà pourquoi, depuis des années, la ligue américaine forme des entraineurs, des joueurs, des médecins du sport, aide des clubs, améliore des infrastructures, à grands coups de subventions. Un enjeu de soft power, un enjeu économique avec potentiellement des centaines de millions de dollars de retombées à long termes.

Le projet est soutenu par les plus grandes stars, Michael Jordan en tête. C'est une démarche inédite dans l'histoire du sport à une telle échelle. La NBA a structuré une pratique sportive, a créé tout un écosystème favorable au développement et à l'exploitation commerciale du basket en Afrique. Avec en toile de fond, pour la NBA, l'objectif à terme de devenir une institution aussi puissante que la FIFA, par exemple.