Voyages 2019 - États-Unis : laissez-vous tenter par les Great Smoky Mountains

Envie de soleil, de plage, ou plutôt de flocons ? Pour rompre avec la morosité qui suit les fêtes de fin d'année, Europe 1.fr vous propose de penser dès à présent à vos prochaines vacances. Chaque jour, pendant une semaine, découvrez l'une des sept destinations que nous avons sélectionnées parmi les attendues pour 2019. Notre première escale : les États-Unis, côté nature.

Avec la Grèce et le Japon, les Etats-Unis font partie des trois destinations qui intéressent le plus les Français pour 2019, selon une enquête menée par le site de voyages à petits prix Voyages Pirates auprès de 2.660 internautes. Par ailleurs, les pages web que lui consacre le Guide du Routard sont les plus consultées du site depuis deux ans. Elles pourraient bien encore le rester cette année.

De son côté, Airbnb invite à un focus sur le Tennessee et la Caroline du Nord, et plus particulièrement sur les Great Smoky Mountains, arrivées dans le top 5 des réservations enregistrées par la plateforme pour 2019. Non, il ne s'agit pas d'un nom échappé d'un roman de J.R.R Tolkien, mais d'une chaîne montagneuse qui recoupe l'un des parcs nationaux les plus populaires du pays. Aventures et culture s'y conjuguent à merveille : dans un décor grandiose, qui semble sorti du Dernier des Mohicans – la zone était d'ailleurs autrefois sous contrôle cherokee -, plusieurs sites touristiques proposent de partir à la découverte des pionniers de la conquête de l'ouest.

Bon à savoir. Les États-Unis sont traversés par six fuseaux horaires (si l’on englobe Hawaï et l’Alaska). Comptez donc de six à neuf heures de décalage horaire avec Paris. On y mange pour moins cher qu’en France, et dans des proportions autrement plus consistantes. Gare aussi à la malbouffe ! Et n’oubliez pas que les taxes et les pourboires (de rigueur !) sont rarement pris en compte dans les prix affichés. Le prix moyen d’une chambre d’hôtel frôle la centaine d'euros, avec d’importantes variations selon votre destination. Pour passer la frontière vous devez être en possession d’une autorisation électronique de voyage (ESTA), à demander sur le site du gouvernement des États-Unis, au plus tard 72 heures avant le départ !

À deux heures de route du parc national, le domaine de Biltmore offre une plongée inattendue dans la France des châteaux de la Loire. © capture Googlemaps

À faire ! Si vous arrivez à vous lasser des paysages verdoyants du Great Smoky Mountains National Park, sachez qu'à seulement deux heures de route, le domaine de Biltmore près d'Asheville vous transporte à travers le temps et l'espace. Et vous voilà à présent dans la vallée de la Loire, en pleine Renaissance ! Édifiée durant les deux dernières décennies du 19ème siècle par la célèbre – et richissime – famille Vanderbilt, cette bâtisse s'inspire avec plus ou moins de goût du château de Blois, mais avec tout le confort moderne, et même un peu plus : piscine, ascenseurs, bowling... Niché dans un vaste parc forestier, ce Versailles étasuniens (plus de 16.000 m² tout de même !) a été ouvert au public dès les années 1930, et accueille en moyenne un million de visiteurs par an. À condition toutefois de débourser une soixantaine de dollars (environ 50 euros) pour pouvoir en franchir les portes.