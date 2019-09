Votre enfant rentre pour la première fois à l’école ? "Il ne faut surtout pas lui dire ‘ne t’inquiète pas’"

ON DÉCRYPTE

Ça y est, les vacances sont bien finies. Lundi matin, c'est la rentrée des classes pour 12 millions d'élèves. Pour certains parents, dont l’enfant entre pour la première fois à l’école, le souci est de rassurer leur progéniture. Voici quelque conseils, signés de la psychothérapeute Audrey Akoun, auteur de L'éducation positive.

"On peut carrément faire un petit objet transitionnel"

"Déjà les premiers mots pour un enfant qui est inquiet, c’est surtout de ne pas lui dire ‘ne t’inquiète pas ça va bien se passer’, puisque le cerveau ne connaît pas la négation", explique d’emblée Audrey Akoun dans un sourire. "Donc ce qu’il entend lui, c’est inquiète-toi".

La psychothérapeute livre une astuce pour rassurer son enfant. "Pour les plus petits - même ceux de primaire - on peut carrément faire un petit objet transitionnel, lui dire : ‘je dessine un petit cœur, sur ma main, je te dessine le même petit coeur, ou une fleur sur ta main, et comme ça quand t’as un coup de blues dans la journée, tu le regardes et tu sais que moi aussi j’ai la même chose et que je pense à toi’."