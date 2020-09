Violences en juin à Dijon : deux nouvelles mises en examen

Deux hommes issus de la communauté tchétchène ont été incarcérés jeudi dans le cadre de l'enquête sur des violences survenues en juin à Dijon, portant à 11 le nombre de personnes impliquées dans ce dossier. Le premier, âgé de 30 et habitant à Nice, et le second, du même âge et domicilié à Dole (Jura), ont été mis en examen pour association de malfaiteurs et violences aggravées, a précisé le parquet dans un communiqué. Ils ont été interpellés en banlieue lyonnaise pour l'un et en région parisienne pour l'autre.

Neuf hommes déjà interpellés

Neuf hommes avaient déjà été mis en examen dans ce dossier qui porte sur des violences survenues entre communautés tchétchène et maghrébine dans un quartier de Dijon à la mi-juin. Des images de personnes brandissant des armes, dont certaines factices, avaient alors fait le tour des réseaux sociaux, déclenchant l'ouverture d'une enquête et une série d'interpellations dans le quartier concerné.