«Ville accueillante», «bonne bière»...Bruxelles attire de nombreux touristes français

Et si vous optiez pour une escapade à Bruxelles cet été ? Si la plage et l'air marin ne sont pas au programme, la capitale belge présente de nombreux atouts pour séduire les touristes. Les Français ne s'y trompent pas et représentent 11% de la clientèle hôtelière à Bruxelles.

Et ce sont souvent les petits plaisirs sucrés du plat pays qui achèvent de convaincre les visiteurs. "Je pense qu'on va goûter les chocolats belges dans un premier temps pour l'apéro", affirme Alexandra. Savourer le vrai goût de la Belgique en l'espace de quelques jours, c'est le programme de cette famille française.

"C'est assez festif !"

À quelques mètres de là, autre argument de poids : la Grand-Place de Bruxelles et son mélange éclectique de styles architecturaux "Elle est magnifique", remarque Nadine, venue tout droit d'Aveyron avec son mari Xavier. "On n'est pas très loin en avion de chez nous", ajoute-t-elle tandis que Xavier lorgne déjà sur le troisième grand atout de la Belgique : "Il faut que je trouve des petits cafés sympas pour boire une bonne petite bière".

Une bière belge inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2016. "En France, on est des bons amateurs de bière quand-même", reconnaît cette touriste. "C'est assez festif quand même, c'est connu pour ça Bruxelles", fait remarquer un autre.

"Dépaysement à proximité"

Sans oublier l'humour décalée de la capitale belge, symbolisée par le Manneken-Pis, cette fontaine en forme de statue, représentant un enfant nu en train d'uriner. "La ville est accueillante ! Et puis les Belges ici sont tellement sympas !", savourent ces Français.

De quoi cultiver, enivrer et fidéliser ces Français. "Cette clientèle est restée la principale clientèle durant la crise (du Covid). Ce qui nous intéresse, c'est l'offre culturelle, c'est le dépaysement à proximité", développe Rodolphe Van Weyenbergh, représentant de l'association des hôtels bruxellois. La capitale belge attise aussi la curiosité des amateurs de musées et d'expositions culturelles en tout genre.