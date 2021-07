Viandes, légumes et tartes : nos idées de recettes pour réveiller votre barbecue ou votre plancha

Laurent Mariotte et ses chroniqueurs répondent présent pendant l'été dans l'émission La Table des bons vivants sur Europe 1. Pour l'occasion, ils partagent leurs meilleures recettes de plats à réaliser au barbecue ou à la plancha pour se régaler. Aux incontournables, ils ajoutent aussi des plats sucrés, comme un brownie ou un clafoutis. Non, vous ne rêvez pas, le sucré et aussi de la partie pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Du gras, du gras et du gras

"Pour moi, il y a une règle à respecter au barbecue, c'est qu'il faut du gras", expose Olivier Poels. "Le barbecue dessèche les aliments, donc si on a des viandes trop maigres ça ne fonctionne pas. Un blanc de poulet n'a pas grand intérêt, par exemple. En revanche, les cuisses de poulet, c'est bien meilleur car il y a un peu plus de matière grasse avec la peau."

Parmi les viandes à favoriser, on jette notre dévolu sur le cochon (peu importe le morceau) mais aussi l'agneau ou le bœuf. "On choisit dans ces cas-là des morceaux comme l'épigramme d'agneau ou des côtelettes. Et pour le bœuf, on mise sur les travers".

En recette, on se laisse tenter par cette version de plat de côte de bœuf de Laurent Mariotte : "Réalisez une belle marinade avec des poivrons que vous mixez avec des framboises, de l'huile d'olive, de la sauce soja, du ketchup et du miel. Puis vous faites infuser le plus longtemps possible, même la veille vous pouvez préparer ça !" Puis vous faites cuire 45 minutes en retournant régulièrement. Un délice.

Pour le poisson, gare à la cuisson !

Si l'on n'est pas très viande, pas de panique, les poissons sont aussi excellents au barbecue. "Le secret pour des poissons au barbecue réussis, c'est qu'il faut demander au poissonnier de ne pas enlever les écailles", explique Olivier Poels. "Les écailles vont protéger la chair du poisson. Bien évidemment, on le cuit avec un feu doux. La température doit monter doucement dans le poisson. Et une fois, cuit, on enlève la peau et on l'arrose d'un léger filet d'huile d'olive." Le tour est joué.

"Côté poisson, on peut choisir des sardines ou un espadon que l'on fait revenir simplement sur la grille ou la plancha", indique Charlotte Langrand. "Si l'on a une plancha, on n'hésite pas à faire cuire des moules ou des gambas, cela s'y prête très bien." Et pour accompagner nos poissons, on peut réaliser une petite sauce blanche "avec un yaourt à la grecque, un peu d'ail ou de la ciboulette". Ou encore une sauce noire avec yaourt à la grecque, toujours, et tapenade.

Légumes

Sur la plancha, les légumes sont roi. "Là, pas de préférence, on laisse libre cours à notre imagination, il faut juste choisir parmi les légumes de saison", explique Olivier Poels. "Je mets juste un peu d'huile d'olive pour éviter qu'ils ne grillent tout de suite". On peut également ajouter des épices pour plus de saveurs.

"Si vous avez un barbecue à cloche, vous pouvez réaliser des tomates confites", explique Laurent Mariotte. "Vous mettez dans un petit plat à gratin des tomates coupées en deux avec de l'huile d'olive, des gousses d'ail, des graines de coriandre. Puis vous laissez cuire à l'étouffée pendant 45 à 50 minutes." Une recette simple et idéale pour accompagner vos viandes et vos poissons.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Tartes

Clou du spectacle, le dessert ! Que vous ne sortirez pas cette fois-ci de votre four mais du barbecue. "Si vous avez un barbecue à cloche, qu'ils soient au gaz ou alors à la braise, vous pouvez réaliser des brownies", salive Olivier Poels. "Les braises vont donner un côté fumé au chocolat."

Mais ce n'est pas tout ! Les tartes ont aussi leur place ici. "Pour faire des tartes, on compte le même temps de cuisson qu'au four", explique Laurent Mariotte. "On peut également faire un tian de fruits avec du romarin, des pêches, des nectarines coupées en petits morceaux avec des abricots, de l'huile d'olive, du sucre. Et hop, dans le barbecue à cloche, pour que ça infuse." Il ne vous reste plus qu'à déguster.