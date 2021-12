Versailles : une employée d'un bailleur social détournait des chèques pour ses vacances

Une employée du bailleur social OPHLM Versailles Habitat (Yvelines) a récemment été placée en garde à vue pour avoir détourné plus de 200 chèques de caution à des fins personnelles, comme le financement de vacances, a indiqué lundi la police locale dans un communiqué. Cette employée, âgée de 59 ans et résidente de Conflans-Sainte-Honorine, a été interpellée le 2 décembre. Lors de sa garde à vue, elle a reconnu les faits reprochés, précise le communiqué.

De nombreux chèques qui n'avaient pas été encaissés

L'affaire débute en septembre 2020, quand le directeur de l'OPHLM Versailles Habitat dépose plainte "pour abus de confiance", explique la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Yvelines. Le directeur avait découvert que "de très nombreux chèques de dépôt de garantie de locataires n'avaient pas été encaissés depuis plusieurs années".

Plus précisément, 210 chèques falsifiés en six ans pour un préjudice de 90.000 euros, d'après l'enquête menée durant une année par la circonscription de la sécurité publique (CSP) de Versailles. L'étude des "dix comptes bancaires" de l'employée a mis au jour "un détournement des sommes à son profit, notamment pour le financement de vacances et de voyages", explique la police. Ayant reconnu les faits reprochés, la quinquagénaire sera convoquée pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) devant le tribunal judiciaire de Versailles.