Vendanges : la qualité sera au rendez-vous, pas la quantité

REPORTAGE

Il y aura la qualité au détriment de la quantité. Alors que les vendanges ont commencé malgré la crise sanitaire, les chiffres de récolte pourraient être bien plus faibles que les années précédentes à cause des épisodes de gel du printemps dernier. Ce qui n'empêchera pas la qualité d'être au rendez-vous, comme dans les vignobles bordelais.

"Des grosseurs de graines jamais vues"

"On voit quelques impacts de mildiou (une maladie qui affecte les plantes, ndlr), mais le feuillage est très joli. Tout se présente bien aujourd'hui !" Rémi Villeneuve possède 50 hectares de vignes qui ont été frappées par les épisodes de gel massifs. Le vigneron les ausculte quotidiennement. Au château Motte-Maucourt de Saint-Genis-du-Bois en Gironde, où il produit du blanc et du rouge dans l'appellation bordeaux, la vendange ne s'annonce pas si mal.

"J'espère pouvoir faire une moitié de récolte. Le gel a fait des dégâts. On observe cette année des grosseurs de graines que je n'ai jamais connues et elles sont plutôt jolies. Au niveau quantitatif, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais qualitativement, ça s'est beaucoup amélioré", estime-t-il.

Les exportations en pleine forme

Une vendange donc faible en quantité mais qui s'annonce de très bonne qualité, sur fond de reprise économique insiste Bernard Farges, lui-même vigneron et président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. "L'export démarre fort. Nous étions partis aussi de très loin puisque la pandémie, les taxes américaines, les problèmes en Chine ont fait que nous avions beaucoup reculé sur ces marchés."

Bernard Farges attend également une éclaircie sur les ventes en France. "C'est un peu plus calme sur le marché français, donc on attend de voir à l'automne", indique-t-il. "Il est important de voir les foires aux vins qui commencent et de voir la dynamique qu'il peut y avoir", affirme le vigneron. L'activité des restaurants sera aussi déterminante dans la relance des commandes.