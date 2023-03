Valenciennes : des manifestants bloquent des dépôts de bus en opposition à la réforme des retraites

Place Saint-Waast à Valenciennes. Des manifestants sont réunis ce lundi. Leur cheval de bataille ? La retraite à 64 ans. Après le recours du gouvernement à l'article 49.3 pour faire passer le projet de loi sur la réforme des retraites, ils sont bien décidés à faire entendre leur voix. Dans la ville du Nord, le réseau de transports en commun est perturbé. En effet, des manifestants se trouvent devant le dépôt de bus et un arrêt de tramway.

© Maximilien Carlier/Europe 1

Marc Lambré justifie la mobilisation au micro d'Europe 1. "On a peut-être une chance que le gouvernement soit renversé et que la réforme soit retirée", a déclaré le délégué syndical SUD à Europe 1. "Et nous, on montre qu'on est déterminés à continuer jusqu'à temps que le gouvernement retire son projet. On a un gouvernement qui reste obtus et qui a dû passer par le 49.3 pour faire passer sa réforme. La violence est du côté du gouvernement. Nous, on répond coup pour coup aux attaques du gouvernement."

Neuvième journée de mobilisation

Le déclenchement jeudi de l'arme constitutionnelle du 49.3 par la Première ministre pour faire passer sans vote la réforme n'a fait que redoubler la contestation, qui dépasse souvent le sujet du recul de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. La suite des événements reste incertaine tant la crise est profonde.

L'intersyndicale a appelé à une neuvième journée de mobilisation, jeudi, tandis que la grève s'est durcie dans les raffineries et que les éboueurs poursuivent leur mouvement à Paris, Rennes ou Nantes. Lundi, des arrêts de travail de surveillants sont redoutés dans les lycées, pour la première journée des épreuves de spécialité du bac 2023. En cas de retard dû à une grève des transports, il y aura aménagement du temps d'épreuve.