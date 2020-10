Val d'Oise : un imam poursuivi pour "apologie du terrorisme"

Le parquet de Pontoise a engagé samedi des poursuites pour "apologie du terrorisme par voie de vidéos" contre un imam pakistanais de Villiers-le-Bel à l'issue de deux jours de garde à vue, a-t-il indiqué à l'AFP.

"Utilisation d'un réseau de télécommunications"

Cet imam, né en 1987 et officiant dans une mosquée du quartier des Carreaux depuis 2016, avait été arrêté jeudi et placé en garde à vue, a précisé une source policière, confirmant une information de M6. Il avait été interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte pour "apologie du terrorisme avec l'utilisation d'un réseau de télécommunications", a indiqué le parquet de Pontoise, sans donner plus de précisions sur les faits reprochés à l'imam.

A l'issue de sa garde à vue, cet imam a été déféré samedi au parquet de Pontoise en "vue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)", un mécanisme de plaider-coupable offrant une alternative à un procès.