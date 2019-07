Vacances - Ne ratez pas le départ !

Selon cette étude, réalisée en juin dernier par l’IFOP auprès de 1002 personnes majeures et titulaires du permis B, 66% des Français sont partis ou vont partir en vacances cet été en voiture. Et pour une grande majorité (85%), en parcourant des distances supérieures à 200 kilomètres. Des longs trajets qui nécessitent une bonne préparation.

Et ça commence par un conducteur bien reposé, pour éviter la somnolence au volant. 58% des Français reconnaissent avoir connu picotements des yeux, paupières lourdes, difficulté à se concentrer ou bâillements répétés. C'est un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes mais qui reste encore bien trop élevé. Certes, 81% des conducteurs interrogés affirment prendre le temps de se reposer avant de partir en vacances en voiture mais 78% modifient leurs habitudes de sommeil au moment du départ : ils sont 76% à se lever plus tôt, notamment pour partir à des heures où la circulation est censée être plus fluide. Mauvais calcul : réduire son temps de sommeil multiplie le risque d'accident.

A l'inverse, si l'état de fatigue du conducteur est trop souvent oublié au moment du départ, celui de la voiture semble être un élément de sécurité dont les Français sont conscients. 87% des conducteurs effectuent un contrôle du véhicule, eux-mêmes (41%) ou par un tiers (notamment via un rendez-vous chez le garagiste pour 31% d'entre eux). Rappelons qu'avant un départ, il faut au minimum contrôler les niveaux (huile mais aussi liquide de refroidissement, liquide de frein, lave-glace...), l'état des lumières et celui des pneumatiques (un pneu usé peut vous valoir une amende et surtout une perte d'adhérence sous la pluie).

Autre paramètre de sécurité, le chargement. Les principaux points d'attention des conducteurs sont d'assurer la visibilité arrière (61%), d'avoir à portée de main eau, lunettes de soleil ou GPS (53%) et de dégager au maximum l'habitacle (49%). En revanche, le recours à une remorque ou un coffre extérieur en cas de surcharge n'est plébiscité que par 5% des conducteurs interrogés.

Toutes les 2 heures, la pause s'impose

Les Français sont plutôt prévoyants pour leur départ en vacances : 93% planifient leur itinéraire et 73% leur pique-nique. Mais seulement 29% d'entre eux prévoient le nombre de pause et moins d'un quart les lieux où s'arrêter. Pourtant, ces pauses sont souvent un agréable avant-goût des vacances : en s'autorisant un détour de quelques kilomètres, il y a toujours un site à visiter ou une halte gastronomique à découvrir, autant de bonnes raisons de s'arrêter.

D'ailleurs, il semblerait que les messages de prévention sur les panneaux autoroutiers portent leurs fruits : 74% des personnes interrogées jugent prudent de faire une halte toutes les deux heures, même s'ils ne sont que 55% à réellement le faire. Et s'ils sont 79% à surveiller l'état annoncé du trafic (et 56% les prévisions météorologiques), seule la moitié en tient compte pour décider de l'heure du départ (52%) et un quart pour décider du jour du départ ou de l'itinéraire (24%).

On est bientôt arrivé ?

Qui n’a pas connu des trajets interminables en famille... ? Aujourd'hui, 80% des parents prévoient des occupations pour les enfants dans la voiture (et même 86% quand il y a 2 enfants ou plus). De la lecture (60%) sur livres, tablettes ou livres audio mais aussi des jeux de réflexion ou des chants (45%) et des vidéos (41%).

Ainsi, les enfants restent plus calmes, le conducteur plus concentré sur la route, et c'est dès le démarrage de la voiture que les vacances peuvent sereinement commencer.