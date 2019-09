Unkle, le site Internet qui se porte garant pour votre logement

INTERVIEW

Trouver un logement vire parfois au parcours du combattant. Tout le monde n'est pas capable de présenter dans son dossier un CDI, un garant solide et un salaire représentant trois fois le montant du loyer. Unkle est une plateforme qui pourrait bien faciliter la tâche de certains. Leur promesse ? "Permettre aux locataires de trouver un garant en moins de trois minutes sur Internet", comme l'explique Matthieu Luneau, co-fondateur, dans La France bouge.

"On sécurise totalement le loyer des propriétaires"

"On peut devenir garant des locataires qui n'ont pas de CDI, pas de garants solides ou ceux qui ne gagnent pas au moins trois fois le loyer. On va les aider à louer plus facilement un appartement", explique simplement Matthieu Luneau.

L'ancien avocat a laissé de côté le barreau pour devenir entrepreneur et mener ce projet à bien. Côté propriétaire, Unkle se veut également rassurant. "On sécurise totalement le loyer des propriétaires sur toute la durée du bail et les renouvellements", assure Matthieu Luneau.

Comment ça marche ?

La démarche pour prétendre à obtenir un garant par l'intermédiaire de Unkle est assez simple. Sur le site, un questionnaire est à remplir et des documents à fournir en ligne. "On donne une réponse très rapide et un certificat qui peut être émis en moins de deux heures", détaille Matthieu Luneau.

Unkle fonctionne en partenariat avec un assureur, c'est ce qui permet à la plateforme de se porter garant. "On fonctionne avec un système de scoring, c'est comme de l'analyse crédit, et on détermine si telle ou telle personne peut être éligible à notre garantie", confie l'entrepreneur. Créée en 2018, Unkle a récemment levé 1 million d'euros pour continuer à se développer et espère bien ne pas en rester là.