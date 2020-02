Une étiquette pour évaluer l'impact environnemental de nos vêtements

Les cinq lettres et couleurs de l’étiquette nutri-score des produits alimentaires indiquant les valeurs nutritionnelles fait désormais partie du quotidien. Bientôt, le même genre d’affichage pourrait être visible sur les vêtements. La secrétaire d'État pour la transition écologique, Brune Poirson, tenait mardi une réunion avec les représentants de l'industrie de la mode pour leur présenter l'affichage environnemental, une disposition de la nouvelle loi anti-gaspillage.

Comme pour l’étiquette énergie d’un réfrigérateur ou d’une machine à laver, les vêtements seront ainsi notés de A à E. La note sera calculée grâce à neuf indicateurs environnementaux comme l’impact sur la biodiversité, la pollution photochimique ou encore les émissions de CO2.

Deux entreprises pionnières

Made in France ou fabrication à l'autre bout du monde : l’attention sera portée sur le lieu de fabrication. L'outil doit ainsi assurer plus d’informations et de transparence au consommateur. Depuis environ un an, deux entreprises pionnières, Decathlon et Okaïdi, testent le dispositif. L’enseigne sportive propose par exemple ce système de notation pour plus de 3.000 produits mis en vente en rayon ou sur internet.

Avec cette réunion de travail en cours, le ministère de la Transition écologique espère encourager plus d’entreprise à appliquer ces critères d’ici deux ans. Cet affichage devrait devenir la norme et pourrait aussi inclure des indicateurs sociaux comme les conditions de travail dans les usines.