Un appel à témoin lancé après la disparition d'une femme dans l'Oise

Anne-Frédéric Obszynski, 41 ans, a disparu dimanche 21 février vers 16 heures sur le chemin du Halage près du pont de Mery-sur-Oise (95), a fait savoir la section de recherches de Versailles lundi soir. Ces derniers, en charge de l’enquête, recherchent des témoins susceptibles d’avoir des informations sur la personne. Tout renseignement peut être communiqué 24h/24 7j/7 au 01.34.41.54.45.

Un sweat à capuche gris ou violacé et un jogging noir

La quadragénaire était en train de faire son jogging sur les bords de l'Oise et avait stationné sa Citroën Saxo grise immatriculé EX-563-AF sur le parking du chemin du Halage. Au moment de sa disparition, Anne-Frédéric Obszynski portait un sweat à capuche gris ou violacé, un jogging noir, des baskets noires à semelles blanches et avaient les cheveux attachés. Mesurant 1m70, elle est de corpulence normale et a les cheveux blonds mi-longs.