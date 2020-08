Traçage des clients dans les restaurants : à Paris, l'idée divise

REPORTAGE

Va-t-il falloir laisser ses coordonnées quand on va au restaurant ? Des restaurateurs plaident pour la mise en place de cette mesure de traçage pour pouvoir contacter les clients en cas de contamination au coronavirus. Une mesure que pratiquent plusieurs pays voisins comme l'Allemagne et la Belgique. Ils proposent également de prendre la température des clients à l'entrée. Mais tous les clients n'y sont pas prêts comme a pu le constater Europe 1 à Paris vendredi.

Des clients divisés

Les clients sont assez partagés. Il y a d'abord ceux pour qui ces mesures sont beaucoup trop intrusives. Dimitri, par exemple, refusera catégoriquement de s'y soumettre. "C'est le parcours du combattant. C'est trop pour un simple repas ou un simple café !", s'insurge-t-il. "Si on ne peut plus aller au restaurant tranquille sans devoir laisser son identité de partout, ça devient n'importe quoi !", estime Dimitri.

Laisser ses coordonnées pour que l'on puisse recontacter le client en cas de contamination dans l'établissement, se faire prendre la température à l'entrée, Joy estime, au contraire, que cette mesure est très utile. "Si un tout petit peu de contraintes peuvent protéger les personnes fragiles, je pense que ça vaut la peine de le faire", affirme-t-elle. "On a déjà le droit d'y aller, on n'est pas confinés ! C'est comme si on avait oublié qu'il y a quelques mois, on était enfermé chez soi et qu'on avait le droit qu'à une sortie par jour !"

"Il faut faire confiance aux gens, ce n'est pas à nous de faire la police"

L'objectif du Groupement national des indépendants hôtellerie, restauration et traiteurs, qui plaide pour ces mesures, est de rassurer les clients et d'éviter une fermeture des établissements. Mais dans les faits, des restaurateurs comme Sébastien se voient mal appliquer ce dispositif. "On a déjà du mal à faire respecter le masque, rien pour que les clients qui entrent dans l'établissement, si en plus, on doit prendre leur température et prendre leurs coordonnées, ça va faire beaucoup", estime-t-il.

Selon Sébastien, ce n'est pas aux professionnels de la restauration de contrôler cela. "Il faut aussi faire confiance aux gens. C'est à eux de faire le nécessaire. Et non à nous de faire la police", appuie-t-il. Sébastien est même catégorique. "Je perdrai moins d'argent en fermant mon restaurant plutôt qu'en appliquant toutes ces contraintes qui me feront certainement perdre de nouveaux clients", affirme le restaurateur.