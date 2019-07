Tours : stationnement gratuit pour les véhicules électriques ou à hydrogène

La municipalité de Tours a pris un arrêté pour instaurer la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques ou à hydrogène, a-t-on appris mardi.

"Tous les automobilistes propriétaires d'un véhicule électrique ou à hydrogène munis de la vignette Crit'Air verte bénéficieront de la gratuité dans la zone payante à partir de ce mercredi 9 juillet et jusqu'au 30 septembre", a déclaré le maire de Tours Christophe Bouchet.

"Faire muter une partie du parc automobile"

La décision a été prise par arrêté après un vote au conseil municipal. "Cet arrêté prend en compte les titulaires de la vignette Crit'Air mais il a aussi été élargi à tous les autres pays européens qui ont un équivalent", a précisé Christophe Bouchet.

"Cette mesure est symbolique et politique au sens large du terme. Je dis aux Tourangeaux et aux Tourangelles, réfléchissez si vous devez acheter un deuxième véhicule. Le pari est de faire muter une partie du parc automobile (ce que nous avons fait à la municipalité) pour que l'air en ville soit plus respirable", a ajouté le maire.

La mairie de Tours a par ailleurs annoncé la généralisation des zones 30 km/h dans les quartiers résidentiels et la mise en place d'une double étude sur la réduction de la vitesse autorisée des poids-lourds de 80 à 70 km/h sur l'autoroute A10 et sur une expérimentation de convois de camions, dix par dix, pour réduire les rejets et le bruit. Des rétentions de poids lourds de 38 tonnes seraient organisés en amont et en aval de péages. Cofiroute et Vinci Autoroute participent à l'étude.