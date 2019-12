Et si avoir les pieds sur terre, au sens propre, était bon pour notre santé mentale ? Notre chroniqueuse Fanny Agostini nous explique pourquoi toucher la terre aurait un effet anti-dépresseur.

"Nous nous sentions bien au grand air, et particulièrement quand nous avons les pieds et les mains nus. Aujourd'hui, on peut précisément expliquer pourquoi. Des scientifiques viennent de mettre en évidence une bactérie vectrice du sentiment de bonheur : la micobacterium vacae. Tout individu qui a un contact direct avec la terre est susceptible de l'attraper par inhalation. Une fois dans votre organisme, cette bactérie va se frayer un chemin dans le tube digestif. A ce moment-là nous commençons à être plus heureux et plus serein, moins stressé et de meilleur humeur, et nous trouvons plus facilement le sommeil."

Mais concrètement, que fait cette bactérie ?

"Elle va appuyer sur le bouton de la plénitude, qu'on appelle chez les humains la 'sérotonine.' Ce qui va se produire par la formation de cellules sérotoniques, c'est tout un processus vertueux qui va agir en nous comme un anti-dépresseur, comme un effet marijuana mais sans effets indésirables. Nous pouvons même en abuser car cette bactérie stimule aussi les neurones qui jouent un rôle dans notre réponse immunitaire. En étant davantage en contact avec la terre nous serions mieux dans notre peau et plus armés pour lutter contre les maladies.

Plein de tests ont été faits sur des individus qui étaient mieux armés en situation de stress en étant porteurs de cette bactérie. Mais les recherches en sont encore au stade embryonnaire. Nous comprenons tout juste saisir le potentiel de cette cellule. Le retour à la terre au sens propre du terme est donc une bonne chose dans nos sociétés hors sols et ultra hygiénistes. Laissons notre corps se repeupler de bonnes bactéries. Et n'hésitez pas à laisser vos enfants jouer dans la terre et dans la boue."