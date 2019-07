Tongs aux pieds, téléphone à la main : en été les comportements dangereux au volant se multiplient

Plus de passagers que de ceintures, pieds sur le tableau de bord, port de tongs au volant et à deux-roues : en vacances, la discipline baisse au volant. Selon une étude menée par l’association Prévention Routière, les Français ont tendance à se laisser aller sur les routes pendant la période estivale. Si 84% d'entre eux assurent qu’ils sont aussi prudents dans leurs déplacements que le reste de l’année, ils déclarent dans le même temps adopter souvent ou rarement des comportements dangereux.

Parmi ces comportements risqués : le port des tongs et autres sandales au volant. Ces chaussures ne maintiennent pas correctement le pied et peuvent glisser sur les pédales. 41% des Français en portent pourtant pour conduire et ce chiffre alarmant passe à 46% chez les conducteurs de deux-roues. 15% des conducteurs affirment même être amenés à conduire pieds nus.

De nombreux Français prennent le volant après avoir bu

Il arrive par ailleurs à plus d’un Français sur 10 de ne pas mettre sa ceinture (12%) ou de transporter trop de passagers (13%). Un quart des passagers avouent mettre les pieds sur le tableau de bord. Un comportement qui peut s’avérer dangereux en cas de collision et/ou de déclenchement des airbags.

La manipulation du téléphone au volant reste également préoccupante pendant les vacances : 32% des Français l’utilisent en conduisant. Par ailleurs, 6 Français sur 10 reconnaissent oublier de mettre leur clignotant. Enfin les nombreux apéros d’été pèsent aussi sur les comportements puisque 43% des Français avouent reprendre le volant après avoir bu au moins un verre en vacances. Pire encore, si 9 Français sur 10 reconnaissent que ces comportements peuvent provoquer un accident, 22% en minimisent la gravité.