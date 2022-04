Tellines à l'ail de David Polin

Chaque semaine, un ou une chef.fe vient présenter une de ses recettes à la Table des Bons Vivants. Cette semaine, David Polin, le chef au restaurant Le Bon, La Butte à Paris, met en lumière les tellines, ces coquillages méconnus au parfum subtile.

1 kg de tellines

3 à 4 gousses d'ail

20 cl de vin blanc

1 demi-bouquet de persil

Huile d'olive

Beurre

Sel, poivre

Dessablez les tellines dans une eau glacée salée à raison de 30 g par litre d'eau. Laissez tremper 2h à 4h.

Egouttez-lez.

Dans une poêle bien chaude, faites chauffer une bonne noix de beurre avec un filet d'huile d'olive. Râpez les gousses épluchées et faites-les revenir. Versez les coquillages et le vin blanc et remuez jusqu'à ouverture des tellines.

Hors du feu, ajoutez le persil haché, salez, poivrez et dressez dans 4 assiettes.