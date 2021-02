Surconsommation et pics d'affluence : les répercussions du couvre-feu dans la grande distribution

De nouvelles habitudes. Plus de 15 jours après la mise en place du couvre-feu à 18 heures au niveau national pour lutter contre la propagation du Covid, les Français adaptent leur rythme de vie. C'est notamment le cas pour les courses : la grande distribution remarque des changements de comportements, à commencer par la consommation. Cette dernière a augmenté de 5% la semaine dernière par rapport à la même période l'an dernier. Une légère surconsommation qui n'est certes pas un problème pour les grandes surfaces, contrairement au pic d'affluence.

Des pics d'affluence dans les grandes villes vers 17 heures

Car avec le couperet de 18 heures, de très nombreux Français se précipitent dans les supermarchés au même moment : vers 17 heures. Un phénomène qui est d'autant plus visible le samedi dans les grandes villes. Alors pour pallier ce problème, la grande distribution a bien tenté d'ouvrir plus tôt, mais le succès est mitigé. "Dans les grandes villes, on voit bien que c'est très difficile d'aller faire ses courses tôt le matin, ou entre 12 heures et 14 heures", reconnait au micro d'Europe 1 Jacques Creyssel, délégué général de la fédération du commerce et de la distribution (FCD).

Plus de caisses et du personnel pour gérer les flux

Une situation propre aux grandes agglomérations, puisque "dans les petites villes il y a un report beaucoup plus important vers les courses à l'heure du déjeuner", précise-t-il. Alors pour limiter les risques de contamination lors des pics de fréquentation, quasiment toutes les enseignes ont augmenté le nombre de caisses ouvertes entre l'heure du déjeuner et 18 heures. Certaines ont même engagé du personnel pour gérer le flux au rayon fruits et légumes, celui où l'on a le plus tendance à s'agglutiner.